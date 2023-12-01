شولتس: ندعم محادثات انضمام كييف للاتحاد الأوروبي

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعم حكومة بلاده لبدء مفاوضات ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ورغبتها في دعم البلاد في الإصلاحات اللازمة. وأكد شولتس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا في محادثة هاتفية اليوم الخميس، بحسب الحكومة الألمانية.

وأكد شولتس أن مستقبل أوكرانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي. وستواصل ألمانيا دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك في القطاع العسكري، ضمن تنسيق وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وتنتظر أوكرانيا حاليا، مثل جارتها الصغيرة مولدوفا، قرارا بشأن البدء في مفاوضات الانضمام. وأوصت المفوضية الأوروبية بهذه الخطوة من حيث المبدأ قبل أسبوعين، لكن يتعين أن توافق عليها دول التكتل.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار في آخر قمة عادية للتكتل في العام الجاري في 14 و 15 ديسمبر المقبل.