روسيا تدلي بتصريحات بشأن جبهات القتال في أوكرانيا

أكدت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بأن قواتها العسكرية تحقق تقدّماً في كل جبهات القتال في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "يتحرّك جنودنا بكفاءة وحزم إذ يحتلون مواقع أفضل ويوسعون مناطق سيطرتهم في كل الاتجاهات".

تواصل القتال العنيف وباتت بلدة "أفدييفكا" الصناعية المحاصرة بالكامل تقريباً آخر مركز رئيسي للمعارك في هذه المنطقة.

وأطلقت روسيا محاولة جديدة للسيطرة على البلدة في أكتوبر الماضي، ويشير محللون إلى أن قوات موسكو حققت مكاسب تدريجية.

وأوضح شويغو أن "الجنود الروس يلحقون أضراراً بالغة بالقوات المسلحة الأوكرانية ويخفضون بشكل كبير قدراتها القتالية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها سيطرت على قرية "خروموف" الصغيرة على أطراف مدينة باخموت في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وذكرت أوكرانيا أن القوات الروسية "كثّفت بشكل كبير" عملياتها في الشرق، لكنها شددت على أن قواتها صامدة.

وأطلقت كييف هجوما مضادا في يونيو الماضي. لكنها تقابل بخطوط دفاع روسية متينة.

وأعلنت أوكرانيا، قبل أسبوعين، أنها دفعت القوات الروسية للتراجع بضعة كيلومترات عن ضفاف نهر دنيبرو.