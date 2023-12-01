السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تدلي بتصريحات بشأن جبهات القتال في أوكرانيا

جنود في جبهة القتال في أوكرانيا
1 ديسمبر 2023 18:06

أكدت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بأن قواتها العسكرية تحقق تقدّماً في كل جبهات القتال في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "يتحرّك جنودنا بكفاءة وحزم إذ يحتلون مواقع أفضل ويوسعون مناطق سيطرتهم في كل الاتجاهات".
تواصل القتال العنيف وباتت بلدة "أفدييفكا" الصناعية المحاصرة بالكامل تقريباً آخر مركز رئيسي للمعارك في هذه المنطقة.
وأطلقت روسيا محاولة جديدة للسيطرة على البلدة في أكتوبر الماضي، ويشير محللون إلى أن قوات موسكو حققت مكاسب تدريجية.
وأوضح شويغو أن "الجنود الروس يلحقون أضراراً بالغة بالقوات المسلحة الأوكرانية ويخفضون بشكل كبير قدراتها القتالية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها سيطرت على قرية "خروموف" الصغيرة على أطراف مدينة باخموت في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وذكرت أوكرانيا أن القوات الروسية "كثّفت بشكل كبير" عملياتها في الشرق، لكنها شددت على أن قواتها صامدة.
وأطلقت كييف هجوما مضادا في يونيو الماضي. لكنها تقابل بخطوط دفاع روسية متينة.
وأعلنت أوكرانيا، قبل أسبوعين، أنها دفعت القوات الروسية للتراجع بضعة كيلومترات عن ضفاف نهر دنيبرو.

أخبار ذات صلة
أوروبا تريد الاستفادة من أموال روسيا المجمدة
وفد روسي يزور مجمع حمدان الرياضي
المصدر: وكالات
روسيا
جبهات القتال
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا.. نتمسك بجذورنا.. ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء
علوم الدار
محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا.. نتمسك بجذورنا.. ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء
اليوم 10:50
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
اليوم 10:41
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©