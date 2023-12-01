السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرازيل يدعو إلى إجراءات فورية لتسريع خفض انبعاثات الكربون

الرئيس البرازيلي خلال مشاركته في قمة "كوب 28"
1 ديسمبر 2023 18:44

حث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، العالم على تجاوز «النقاشات النظرية» بشأن تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد الرئيس البرازيلي، خلال مشاركته في قمة العمل المناخي «كوب 28»، أهمية تضافر الجهود العالمية، وتعزيز العمل الجماعي لبناء مستقبل مستدام مدعوم بالطاقة النظيفة.
وأقر لولا بالتوافق العالمي المتزايد حول إمكانات الطاقات المتجددة، لكنه شدد على أهمية منح الأولوية للشعوب عند وضع حلول فعالة للتغير المناخي.
في هذا الصدد، استشهد الرئيس البرازيلي بمقولة الحائزة جائزة نوبل للسلام وانجاري ماثاي «إن الجيل الذي يدمر البيئة ليس هو الجيل الذي يدفع الثمن».
وأكد لولا المسؤولية المشتركة بين الأجيال التي يجب أن يتحملها العالم بأسره في معالجة تغير المناخ، وحث العالم على التصرف بحسم لضمان كوكب صالح للعيش للجميع.
وذكّر الرئيس البرازيلي الجمهور بتحذير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أفاد بأنه لم يتبق للعالم سوى نهاية هذا العقد لمنع درجات الحرارة العالمية من تجاوز ارتفاع يبلغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد هذه الحاجة الملحة من خلال تسليط الضوء على أن عام 2023 هو بالفعل العام الأكثر سخونة على الإطلاق. 
وأضاف لولا أن «التقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ بدأ يؤثر علينا بالفعل، حيث يشهد العالم زيادة في حالات الجفاف والفيضانات والموجات الحارة الشديدة والمتكررة».

أخبار ذات صلة
مباشر.. تغطية خاصة للقمة العالمية للعمل المناخي وفعاليات اليوم الثالث من COP28
رئيس وزراء باكستان لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك موثوق.. و«صندوق الـ 30 مليار» مبادرة تاريخية
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
التغير المناخي
تغير المناخ
كوب 28
خفض انبعاثات الكربون
آخر الأخبار
محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا.. نتمسك بجذورنا.. ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء
علوم الدار
محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا.. نتمسك بجذورنا.. ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء
اليوم 10:50
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
اليوم 10:41
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©