رئيس البرازيل يدعو إلى إجراءات فورية لتسريع خفض انبعاثات الكربون

حث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، العالم على تجاوز «النقاشات النظرية» بشأن تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الرئيس البرازيلي، خلال مشاركته في قمة العمل المناخي «كوب 28»، أهمية تضافر الجهود العالمية، وتعزيز العمل الجماعي لبناء مستقبل مستدام مدعوم بالطاقة النظيفة.

وأقر لولا بالتوافق العالمي المتزايد حول إمكانات الطاقات المتجددة، لكنه شدد على أهمية منح الأولوية للشعوب عند وضع حلول فعالة للتغير المناخي.

في هذا الصدد، استشهد الرئيس البرازيلي بمقولة الحائزة جائزة نوبل للسلام وانجاري ماثاي «إن الجيل الذي يدمر البيئة ليس هو الجيل الذي يدفع الثمن».

وأكد لولا المسؤولية المشتركة بين الأجيال التي يجب أن يتحملها العالم بأسره في معالجة تغير المناخ، وحث العالم على التصرف بحسم لضمان كوكب صالح للعيش للجميع.

وذكّر الرئيس البرازيلي الجمهور بتحذير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أفاد بأنه لم يتبق للعالم سوى نهاية هذا العقد لمنع درجات الحرارة العالمية من تجاوز ارتفاع يبلغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأكد هذه الحاجة الملحة من خلال تسليط الضوء على أن عام 2023 هو بالفعل العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأضاف لولا أن «التقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ بدأ يؤثر علينا بالفعل، حيث يشهد العالم زيادة في حالات الجفاف والفيضانات والموجات الحارة الشديدة والمتكررة».