غينيا بيساو تسيطر على الوضع في العاصمة بعد ليلة من القتال

أعلن جيش غينيا بيساو، اليوم الجمعة، أنه سيطر على الوضع في العاصمة بعد ليلة من القتال ضد عناصر من قوات الأمن.

وسمع صوت إطلاق نار كثيف بشكل متقطع، ليل الخميس وصباح الجمعة، في العاصمة بيساو بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي، وفق ما أفاد مراسل صحفي.

وعاد الهدوء مع توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني العقيد فيكتور تشونغو، بحسب تقارير صحفية.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في الأحياء النائية لكن الحركة بقيت بطيئة جدا في وسط مدينة بيساو حيث كانت تمرّ دوريات عسكرية في شاحنات.

وعُزّزت الإجراءات الأمنية حول المباني الرسمية وفي محيط القصر الرئاسي وهيئة الأركان العامة والشرطة القضائية.

وأرسل الجيش لوسائل الإعلام صورة قيل إنها للعقيد تشونغو بين أيدي جنود على متن شاحنة، وتبدو ملابسه ملطخة بالدماء.

كما وزّع مقطع فيديو قال إنه يظهر ثمانية أسرى من الحرس الوطني بالزي العسكري منبطحين في فناء الثكنة التي كانوا يتحصنون فيها. ويمكن أيضا رؤية عدد من الأسلحة الآلية التي استولى عليها الجيش.

وقال النقيبجورجيتو بياغي، وهو ناطق باسم هيئة الأركان العامة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا "العقيد (فيكتور) تشونغو أصبح في عهدتنا. الوضع تحت السيطرة تماما".

وأوضح مسؤول عسكري، تحدث شرط عدم كشف هويته نظرا إلى حساسية الوضع، أن العقيد تشونغو استسلم.