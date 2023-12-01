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مصر.. بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج

مصريون مقيمون في الكويت يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
2 ديسمبر 2023 02:49

القاهرة (الاتحاد)

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بدأت سفارات مصر في الخارج صباح أمس، استقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. 
وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقراً انتخابياً ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في 121 دولة وتستمر عملية التصويت بها ثلاثة أيام. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون موجوداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيماً أو زائراً لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية. 
ويخوض السباق كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس «حزب الوفد» عبدالسند يمامة، ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب المصري الديمقراطي» فريد زهران. 
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من يوم أمس، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 
ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى. 
وفي حالة وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير المقبل على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024. 
وعرضت وسائل إعلام مصرية أمس، لقطات ترصد المصريين في الكويت يتوافدون بالأعلام المصرية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وأكد سفير مصر ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت أسامة شلتوت، أن إقبال المصريين في الكويت، على التصويت، في تزايد منذ فتح باب التصويت بالتاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن «الكثير من أبناء الجالية المصرية بالكويت يصطحبون أبناءهم من الأطفال خلال التصويت لتعريفهم بأهمية المشاركة الانتخابية في الانتخابات».
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وهي «أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتاً به الرقم القومي».
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحةً أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز سارياً وقت التصويت.

مصر
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