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القصف يعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر «رفح»

تكدس شاحنات المساعدات عند معبر رفح (أ ف ب)
2 ديسمبر 2023 02:48

غزة (الاتحاد)

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قال مصدر أمني مصري أمس، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مفتوح، لكن لم تعبر أي شاحنات مساعدات من الجانب المصري، بسبب استئناف إسرائيل قصفها على القطاع.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه على الرغم من وصول قائمة تضم أسماء نحو 55 من مزدوجي الجنسية كان من المقرر عبورهم أمس، إلى الجانب المصري، فإن أحداً لم يصل حتى الآن.
وأضاف المصدر أن «القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية تسبب في تعذّر دخول المساعدات أو خروج مصابين أو أجانب من المعبر».
وأبلغ خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بأن «الهلال الأحمر دفع أمس، بنحو 200 شاحنة مساعدات جديدة إلى رفح لدخول قطاع غزة، لكنها لم تستطع الدخول حتى الآن».
وأضاف أن سيارات الإسعاف موجودة داخل المعبر، وفي محيطه استعداداً لاستقبال عدد من المصابين الفلسطينيين من القطاع للعلاج في مصر.
بدوره، أكد مدير الإعلام بالجانب الفلسطيني من معبر رفح وائل أبو محسن، أن المعبر يعمل حالياً لمغادرة الجرحى والمرضى فقط، مشيراً إلى أنه لم تدخل أي شاحنة مساعدات المعبر بعد تجدد القصف الإسرائيلي.
وقال وائل أبو محسن: «حتى اللحظة لا معلومات عن إدخال أي شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من خلال المعبر، ولكن تجري ترتيبات لنقل عدد من المصابين من غزة إلى مصر، وعودة دفعة جديدة من العالقين بمصر والخارج إلى غزة».
وكان معبر رفح نقطة الدخول الوحيدة للإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، حيث بدأت عمليات التسليم في 21 أكتوبر، أي بعد أسبوعين من بدء الحرب.
وأمس الأول، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وصول 310 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية بنجاح إلى شمالي قطاع غزة. 
وأعلنت المنظمة الإغاثية، أنه تم تسليم الإمدادات المهمة مثل الطعام وأغذية الأطفال والبطانيات إلى آلاف الأشخاص المحتاجين. 
وفي اليوم السابق وحده، وصلت 56 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية من قطاع غزة.

المساعدات الإنسانية
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معبر رفح
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