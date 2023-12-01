كوريا الجنوبية تطلق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري

أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري بواسطة صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس إكس" وفق مشاهد مباشرة بثتها شركة الفضاء الأميركية (ناسا)، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إطلاق كوريا الشمالية قمرا للمراقبة العسكرية.

وانطلق "فالكون 9" حاملاً القمر الاصطناعي من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية في كاليفورنيا.

في حال وضع بنجاح في المدار، سيصبح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية، وسيكون قادراً على مراقبة نشاطات بيونغ يانغ المسلحة نووياً.

تسعى سيول لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إضافية بحلول نهاية العام 2025 لتعزيز قدراتها.

يفترض أن يوضع القمر في مدار يتراوح علوه بين 400 و600 كيلومتر وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية وسيكون قادرا على اكتشاف جسم صغير بحجم 30 سنتيمتراً.

ومذ أطلقت كوريا الشمالية قمرها "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها تمكنت من مراقبة مواقع رئيسة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، لم تنشر أي صور.

وكانت تلك المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي عسكري للتجسس في المدار بعد عمليتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين.