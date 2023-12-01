ميلوني: إيطاليا تعمل من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط

روما (وكالات)

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن إيطاليا تعمل من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني حسب مذكرة للحكومة الإيطالية صدرت في أعقاب لقاء جمع رئيسة الوزراء الإيطالية مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، على هامش مؤتمر «كوب 28»، استمرار الالتزام الإنساني الإيطالي تجاه غزة، بالتنسيق مع إسرائيل ومن خلال إرسال أطباء أطفال لعلاج أطفال فلسطينيين.

وفي السياق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس، عن أسفه لاستئناف القتال في قطاع غزة.

وقال في رسالة على منصة «إكس»: «العودة إلى الأعمال القتالية، تظهر حقاً مدى أهمية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية».

وتابع: «ما زلت آمل التمكن من تجديد الهدنة التي تمّ التوصل إليها في وقت سابق في غزة».