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الثلوج تؤثر على حركة المرور في التشيك

الثلوج تؤثر على حركة المرور في التشيك
2 ديسمبر 2023 15:21

 تسبب هطول الثلوج بكثافة في مشكلات بأنحاء جمهورية التشيك، حيث صار من الصعب عبور بعض الطرقات الصغيرة، كما أن عدد الحوادث المرتفع جعل حركة المرور معقدة على طول الطرق السريعة الرئيسية في البلاد.

ووفقا لموقع إذاعة "راديو براغ إنترناشونال"، أعلنت حالة طوارئ في منطقة جنوب بوهيميا التي وصل فيها سقوط الثلوج إلى 75 سنتيمترا، بعد منتصف الليل. وترك انقطاع الكهرباء الآلاف بدون تدفئة.  

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  وسجلت منطقة فيسوتشينا أيضا تعقيدات شديدة، وصدرت توصيات للسائقين بعدم التوجه إلى المناطق الجبلية إذا أمكن ذلك.

  ورغم انتشار عمال صيانة الطرق، تعقد الوضع بسبب تجدد هطول الثلوج الذي سوف يستمر طوال اليوم. ومن المتوقع أن يصل مستوى هطول الثلوج إلى ما بين 30 و40 سنتيمترا في جنوب بوهيميا وموروفيا، كما يتوقع أن تشهد براغ ما بين 15 و 30 سنتيمترا من الثلوج الجديدة اليوم السبت.

المصدر: د ب أ
الثلوج
التشيك
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