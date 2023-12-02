مقتل 4 إرهابيين شمالي العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، عن قتل 4 من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في كمين بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وذكرت الخلية، في بيان، أن «قوات الأمن نصبت كميناً بعد رصد مجموعة من الإرهابيين في قرية (علي رشتجنوب) شرقي نينوى واشتبكت معهم وحاصرتهم في أحد المنازل ما أدى إلى قتل 4 إرهابيين بينهم اثنان يرتديان حزامين ناسفين، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم».

وأشار البيان إلى أن انفجار عبوة ناسفة في منطقة «العمرانية» بقضاء «شهربان» في محافظة ديالى قبل يومين أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم يشتبه بتورط مسلحي «داعش» فيه.

واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بصورة كاملة من سيطرة «داعش» في يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية العام نفسه طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطر عليها.