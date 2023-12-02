انعقاد القمة الخليجية على مستوى القادة الثلاثاء واجتماع وزاري اليوم

الرياض (الاتحاد)

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عن انعقاد القمة الخليجية على مستوى القادة، الثلاثاء المقبل في قطر، على أن يسبقها اجتماع وزاري تمهيدي اليوم الأحد.

وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان، إن «الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون سيعقد الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، للتحضير للدورة الـ44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون».

ويترأس الاجتماع الوزاري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وفق البديوي.

وأشار إلى أن «انطلاق أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القادة، مقرر الثلاثاء المقبل، في الدوحة بحضور قادة دول المجلس».

وأوضح البديوي،​​​​​​​ أن «المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي صدرت عن القمة الـ43».

كما سيبحث المجلس الوزاري، العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.