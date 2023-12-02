ترحيب إماراتي بقرار مجلس الأمن رفع حظر السلاح عن الصومال

نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الأمن الدولي حول رفع حظر السلاح عن الصومال، مجددةً دعمها الثابت للصومال وشعبه ومواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لإيجاد حلول مستدامة تساهم في دعم مستقبل سلمي ومزدهر.

واعتبرت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن حول رفع حظر السلاح عن الصومال سيؤثر إيجابياً على مستقبل البلاد، مؤكدةً دعم رفع نظام حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يُعدّ تتويجاً للشراكة بين مجلس الأمن وحكومة الصومال، مما مكن المجلس الاستجابة للدعوات التي كررتها الحكومة بشأن ضرورة مراجعة نظام العقوبات، والتي حظيت بدعم قوي من الاتحاد الأفريقي.

وقالت: «تؤمن دولة الإمارات بأهمية توجيه رسالة قوية مفادها أن محنة الصومال تهمنا جميعاً وأن المجلس يقف مع الشعب الصومال».

وأشارت معالي السفيرة لانا نسيبة إلى أن قرار مجلس الأمن يعتبر مجرد خطوة أولى، إذ ما يزال المدنيون الصوماليون يتعرّضون لتهديدات ناجمة عن الأنشطة الإرهابية لحركة «الشباب».

وقالت: «التحديات الهائلة التي تواجه البلاد اليوم لا يمكن معالجتها عبر الحلول العسكرية وحدها، بل تتطلب مواصلة الدعم والانخراط متعدد الأطراف للصومال من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى الرؤية التي عبّر عنها الرئيس حسن شيخ محمود بوضوح أمام مجلس الأمن».

وفي ختام البيان، أكدت معالي السفيرة دعم الإمارات الثابت للصومال وشعبه ومواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لإيجاد حلول مستدامة تساهم في دعم مستقبل سلمي ومزدهر.

وقرر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ 15 رفع حظر السلاح عن الصومال المفروض منذ العام 1992، معتبراً أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف تهديد حركة «الشباب» الإرهابية.