الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني

بروكسل (الاتحاد)

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.

وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أمس، إن «الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم».

وأضاف: «من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب».

ولفت إلى أن «هذا الأمر ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت».

وأكد بوريل «ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية»، معبراً عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف أن «الالتزام بالقانون الدولي ليس أخلاقياً فحسب، بل التزام قانوني أيضاً»، مشدداً على إدانته للعنف في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى القوات الإسرائيلية قتلت 271 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.