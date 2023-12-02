الأحد 3 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني

دبابة إسرائيلية في غزة (أ ف ب)
3 ديسمبر 2023 03:18

بروكسل (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة
تواصل القصف العنيف يعمق الأزمة الإنسانية في غزة

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.
وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أمس، إن «الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم».
وأضاف: «من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب».
ولفت إلى أن «هذا الأمر ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت».
وأكد بوريل «ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية»، معبراً عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف أن «الالتزام بالقانون الدولي ليس أخلاقياً فحسب، بل التزام قانوني أيضاً»، مشدداً على إدانته للعنف في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى القوات الإسرائيلية قتلت 271 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الاتحاد الأوروبي
القانون الدولي الإنساني
إسرائيل
فلسطين
غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
اليوم 19:49
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
علوم الدار
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
اليوم 19:09
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 18:06
توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على أهالي قطاع غزة
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة
اليوم 21:50
حاكم إقليم "لاناو ديل سور" يتفقد مكان التفجير
الأخبار العالمية
4 قتلى وعشرات الجرحى بتفجير قداس في الفلبين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©