مصر والنرويج: أهمية إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر والنرويج، أمس، أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن في قطاع غزة هو العمل على إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر «كوب 28» في دبي.

وأضاف المتحدث أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على صعيد الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما في أعقاب الزخم الإقليمي الناتج عن عقد قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية غير العادية.

وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف لإطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة بسبب مواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين وإمكانية امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها.

وأشار إلى أن الرئيس المصري شدد على أن بلاده مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.