رئيس غينيا بيساو يعلن إحباط محاولة انقلاب

قال عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو، السبت، إن ما شهدته العاصمة بيساو الجمعة من إطلاق رصاص واشتباكات كان محاولة انقلاب.

اندلعت اشتباكات بين فصيلين من الجيش في بيساو مساء الخميس واستمرت حتى الجمعة.

وذكر جيش بيساو، في بيان الجمعة، أن النظام عاد بحلول بعد الظهر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي نالت استقلالها عن البرتغال في 1974.

سمع صوت إطلاق نار كثيف بشكل متقطع، ليل الخميس وصباح الجمعة، في العاصمة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي.

وعاد الهدوء مع توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني العقيد فيكتور تشونغو، بحسب تقارير صحفية.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في الأحياء النائية، الجمعة، لكن الحركة بقيت بطيئة جدا في وسط مدينة بيساو حيث كانت تمرّ دوريات عسكرية في شاحنات.

وعُزّزت الإجراءات الأمنية حول المباني الرسمية وفي محيط القصر الرئاسي وهيئة الأركان العامة والشرطة القضائية.

وأرسل الجيش لوسائل الإعلام صورة قيل إنها للعقيد تشونغو بين أيدي جنود على متن شاحنة، وتبدو ملابسه ملطخة بالدماء.