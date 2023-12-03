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مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بسكين وسط باريس

مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بسكين وسط باريس
3 ديسمبر 2023 09:08

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أمس السبت إن شخصاً لقي حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح بعد أن هاجم رجل فرنسي سائحين في وسط باريس بالقرب من برج إيفل.

وأضاف الوزير للصحفيين أن الشرطة ألقت القبض سريعاً على الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً باستخدام مسدس صاعق.

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وقال إن المشتبه به سبق وأن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.

وقع الهجوم حوالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش عندما هاجم الرجل اثنين من السائحين بسكين على بعد أمتار قليلة من برج إيفل مما أدى إلى مقتل مواطن ألماني. وأثناء مطاردة الشرطة له هاجم شخصين آخرين بمطرقة قبل إلقاء القبض عليه.

وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه يتولى التحقيق في الواقعة.

 



المصدر: وكالات
هجوم بسكين
باريس
فرنسا
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