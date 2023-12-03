فوضى على الطرق وانقطاع الكهرباء عن العديد من مدن النمسا بسبب هطول الثلوج

تسبب هطول الثلوج بغزارة على أجزاء كبيرة من النمسا في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر في العديد من المدن، وغلق طرق رئيسة وتعطيل حركة المرور، واضطراب في حركة النقل ورحلات السكك الحديدية الداخلية والدولية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

فقد هطلت الثلوج بكثافة على معظم أنحاء النمسا بدءاً من ولاية فورآرلبرج في الغرب وصولاً إلى العاصمة فيينا، التي سجلت كميات ثلوج قياسية لم تشهدها منذ شتاء 2013، وانقطع التيار الكهربائي عن مدن كثيرة في ولايات سالزبورغ، والنمسا العليا، وتيرول.

وناشدت قوات الدفاع المدني، المواطنين النمساويين في ولاية النمسا العليا، بالبقاء في المنازل، حيث تسببت موجة الصقيع في انقطاع الكهرباء عن نحو 26 ألف أسرة، كما عانت نحو 20 ألف أسرة في ولايتي كارنتن، و شتاير مارك من انقطاع الكهرباء، بسبب سقوط الأشجار تحت ضغط الثلوج وقطع العديد من خطوط الكهرباء الهوائية.

وتسببت الأشجار المتساقطة في قطع العديد من الطرق الرئيسة والسريعة، مثل طريق رقم "B154"، الذي يربط ولايتي سالزبورغ والنمسا العليا، وطريق "A12" في ولاية "إنسبروك"، والطريق السريع "A13"، وتسببت الثلوج الكثيفة في حدوث فوضى عارمة ووقوع حوادث وتعثر السيارات والشاحنات على الطرق بمعظم أنحاء النمسا، وإلغاء الأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم.

وحذرت السلطات من زيادة خطر حدوث الانهيارات الثلجية في مناطق التلال والأماكن الجبلية.