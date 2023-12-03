الإثنين 4 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن إحباط هجمات جوية

جنود أوكرانيون في موقع قتالي
3 ديسمبر 2023 16:27

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها أحبطت هجمات ليلية جديدة استخدم فيها صاروخ وطائرات مسيّرة.
وأكّد سلاح الجو الأوكراني أن الهجمات استخدمت فيها 12 مسيّرة، أسقطت عشرة منها.
وأسقط كذلك صاروخ من طراز «Kh-59»، وفق التقرير اليومي لسلاح الجو الأوكراني.
عززت كييف أنظمتها الدفاعية الجوية من خلال أسلحة غربية منذ الشتاء الماضي.
لكن كييف تؤكد أنها تحتاج إلى مزيد من الأسلحة لحماية مناطقها.
كما تعرضت قرية «سادوفي»، الواقعة قرب مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا على ضفاف نهر دنيبرو، لقصف حسبما قال رومان مروتشكو رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون.

 

أخبار ذات صلة
أوكرانيا وبولندا تفتحان اليوم معبراً إضافياً للشاحنات
روسيا تعلن شن هجمات على مواقع مختلفة في أوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
طائرات مسيرة
صاروخ
هجوم
آخر الأخبار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
علوم الدار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
اليوم 15:05
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
الرياضة
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
اليوم 15:00
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
الترفيه
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
اليوم 14:55
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بحر مرمرة بتركيا
اليوم 14:47
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
الرياضة
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©