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فقدان متنزّهين بعد ثوران بركان في إندونيسيا

ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا
3 ديسمبر 2023 16:40

ثار بركان في غرب إندونيسيا، اليوم الأحد، مطلقاً عموداً من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.
وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 متراً، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا بعد ثوران البركان، لكن ما زال 42 متنزّهاً في عداد المفقودين.

وسجّل 70 شخصاً مرورهم في نقطتي دخول إلى منطقة البركان منذ السبت، عبر نظام الحجز عبر الإنترنت، وفقاً لوكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.
وقالت ديان إندرياتي، رئيسة الوكالة بالإنابة، في بيان بالفيديو: «فريق الوكالة يجري عمليات إجلاء. أجلي 28 شخصاً وما زالت الجهود تبذل (لإجلاء) الباقين. نأمل بألا تكون هناك وفيات وأن يكون الجميع آمنين».

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وقال هيندرا غوناوان، رئيس المركز الإندونيسي لعلم البراكين، في بيان، إن الرماد رصد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق قمة ميرابي، مشيراً إلى أن «الثوران لا يزال مستمراً».
ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280 ألف نسمة.
وكانت تلك أعنف ثورة له منذ العام 1930 عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالي 60 شخصاً حتفهم بسبب ثوران آخر.

المصدر: وكالات
إندونيسيا
بركان
سومطرة
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