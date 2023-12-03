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كشف معلومات أولية عن منفذ هجوم باريس

زهور في المكان الذي طعن عنده المهاجم سائحا قرب برج إيفل في باريس
3 ديسمبر 2023 17:09

كشفت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، معلومات أولية عن منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل شخص في العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت.
وتولت نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا التحقيق في الهجوم الذي وقع قرب برج إيفل الشهير وسط العاصمة باريس وقتل فيه سائح وأصيب شخصان آخران.
وأوضحت السلطات أن المهاجم، ويدعى أرمان، هو فرنسي وُلد عام 1997.
وأضافت الشرطة أن المشتبه به معروف بتطرفه ومعاناته من اضطرابات. وقد وضع قيد السجن الاحتياطي.وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقاً بتهم اغتيال ومحاولة اغتيال على صلة بمشروع إرهابي وارتباط بجماعة إرهابية إجرامية.
وأشار مصدر أمني إلى أن المحققين سيبحثون في السجل الطبي لمنفّذ الهجوم وهو رجل «يعاني من حالة عدم استقرار، وسهل التأثير عليه».  
كان هذا الرجل أوقف سابقاً في 2016 من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي بتهمة التخطيط لعمل عنيف في حي الأعمال «لاديفانس» على أطراف غرب باريس. وحكم عليه بالسجن خمسة أعوام قضى منها أربعة، بحسب المصدر نفسه.
وفقاً لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، كان أرمان يعيش في منطقة «إيسون». وقد نشر شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية أعلن فيه مسؤوليته عن هجومه، حسبما أكدت مصادر شرطية وأمنية.
وفي هذه المرحلة، لا يعرف المحققون متى تم تصوير الفيديو، لكنه نُشر على الإنترنت «بالتزامن مع» الانتقال إلى تنفيذ الهجوم، وفقاً للمصدر.

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