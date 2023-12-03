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روسيا تعلن شن هجمات على مواقع مختلفة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون في موقع قتالي
3 ديسمبر 2023 18:17

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها شنت هجمات على مواقع مختلفة في جبهات القتال في أوكرانيا.
وقالت الوزارة إن قواتها قصفت موقعا قياديا محصنا للدفاع الجوي والإنذار في مدينة دنيبرو الأوكرانية.
وأضافت أنها نفذت هجمات مشتركة استخدمت فيها الطيران التكتيكي العملياتي والطيران العسكري، والطائرات المسيّرة وقوات المدفعية والصواريخ.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أيضا في إفادتها اليومية، أنها قصفت مستودعات للوقود في مناطق ميرهورود وبولتافا ومدينة خميلنيتسكي وترسانة للذخيرة في منطقة ميكولايف فضلا عن شنها هجوما على جنود ومعدات في 107 مناطق مختلفة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 12 طائرة مسيّرة وصاروخ كروز على أوكرانيا خلال الليل، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.

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المصدر: رويترز
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روسيا
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جبهات القتال
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