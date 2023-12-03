الإثنين 4 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حزب رئيس الوزراء الهندي يفوز في انتخابات محلية

أنصار رئيس الوزراء الهندي يحتفلون بالفوز في الانتخابات المحلية
3 ديسمبر 2023 23:29

حقّق الحزب الحاكم في الهند، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فوزا كبيرا على المعارضة في الانتخابات التي أجريت في ثلاث من الولايات الرئيسية في وسط البلاد، وفقا لنتائج أعلنت الأحد، قبل أشهر من الانتخابات الوطنية.
وتعزّز الانتصارات في ثلاث من الولايات الخمس التي صوّتت في نوفمبر وضعية حزب «بهاراتيا جاناتا» (حزب الشعب الهندي) ومودي الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بعد عشر سنوات في السلطة.
يعّد مودي المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية ثالثة على التوالي العام المقبل في أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.
وانتزع حزب «بهاراتيا جاناتا» ولايتي «تشاتيسغاره» و«راجستان» من المعارضة، واحتفظ بولاية «ماديا براديش».
وفاز حزب المؤتمر المعارض بولاية «تيلانغانا الجنوبية» متغلبا على حزب إقليمي في حين أن فرز الأصوات في ولاية «ميزورام»، الواقعة في شمال شرق الهند، سيجرى الاثنين.
وقال مودي، في خطاب ألقاه في مقر بهاراتيا جاناتا في نيودلهي بعدما بيّنت النتائج فوز الحزب في الولايات الثلاث، إن «انتصار اليوم تاريخي»، متوجها بالشكر إلى «الشعب على دعمه» ومشيدا ب«سياسة الحوكمة والتنمية التي نعتمدها في الهند».

أخبار ذات صلة
حالة تأهب في الهند وتحذير من إعصار شديد
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر في "cop 28"
المصدر: وكالات
الهند
بهاراتيا جاناتا
ناريندرا مودي
فوز
انتخابات محلية
آخر الأخبار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
علوم الدار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
اليوم 15:05
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
الرياضة
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
اليوم 15:00
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
الترفيه
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
اليوم 14:55
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بحر مرمرة بتركيا
اليوم 14:47
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
الرياضة
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©