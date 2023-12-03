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4 قتلى من عائلة واحدة بعملية طعن في نيويورك

سكين عثر عليه في مسرح الجريمة
4 ديسمبر 2023 00:38

أقدم رجل على طعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت وأصاب شرطيين بجروح قبل أن يُقتل برصاص الشرطة، وفق ما أعلنت السلطات في نيويورك الأحد.
ولم تحدد الشرطة بعد دوافع الرجل لارتكاب الجريمة.
وقال قائد الشرطة جيفري مادري للصحافيين إنه تم إرسال قوة إلى منزل في منطقة "كوينز" في نيويورك في وقت مبكر الأحد استجابة لاتصال من امرأة برقم الطوارئ تُبلغ فيه عن إقدام أحد أقاربها على قتل أشخاص من عائلتها.
عند وصول الشرطة إلى الموقع، شاهد رجلا شرطة شخصا يغادر المنزل قبل أن يهاجمهما بسكين ويتسبب بإصابتهما، لكن أحدهما أطلق النار على المشتبه به البالغ 38 عاما وأرداه.
وخارج المنزل، عثر عناصر الشرطة على طفل يبلغ 11 عاما مصابا بجروح بليغة، حيث نقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة لاحقا.
ومنع حريق في المنزل الشرطة من الدخول. ولكن بمجرد إخماد النيران، اكتشفت جثث ثلاث ضحايا آخرين هم طفل يبلغ 12 عاما وامرأة تبلغ 44 عاما ورجل في الثلاثينات، وفقا لرئيس قسم التحقيق جوزيف كيني.
ونُقلت ضحية أخرى هي امرأة تبلغ 61 عاما إلى المستشفى مصابة بطعنات خطرة. ومن المتوقع أن يتماثل الشرطيان المصابان للشفاء.
وأفادت الشرطة أن المشتبه به يعيش في حي "برونكس" في نيويورك واعتقل في السابق بسبب حادث عنف منزلي.

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المصدر: وكالات
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