أوكرانيا وبولندا تفتحان اليوم معبراً إضافياً للشاحنات

كييف (وكالات)

قالت السلطات الأوكرانية، أمس، إن أوكرانيا وبولندا ستفتحان معبراً حدودياً إضافياً لمرور الشاحنات الفارغة اليوم الاثنين بهدف فتح طريق ضروري لكييف، إذ إن بعض المعابر مغلقة بسبب المظاهرات التي ينظمها سائقون بولنديون منذ أسابيع.

وبدأت تلك الاحتجاجات حول ما يعتبره سائقو الشاحنات البولنديون منافسة غير عادلة من نظرائهم الأوكرانيين في السادس من نوفمبر، ويفرض المحتجون حصاراً على 4 معابر حدودية حالياً.

والمطلب الرئيسي لسائقي الشاحنات البولنديين هو منع سائقي الشاحنات الأوكرانيين من الوصول من دون تصريح إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تقول كييف وبروكسل إنه مستحيل.

وقالت إدارة الحدود الأوكرانية إن «معبر أورينيف الحدودي الذي يعمل حالياً لعبور سيارات الركاب والحافلات سيكون مفتوحاً من الساعة الواحدة صباحاً اليوم الاثنين لتسيير المركبات الثقيلة الفارغة التي يبلغ إجمالي وزنها المسموح به أكثر من 7.5 طن متري». وأضافت إدارة الحدود «فتح معبر أورينيف هو أول نقطة في قائمة الإجراءات التي يجري تنفيذها لفتح الحدود وخفض الطوابير وزيادة القدرة الاستيعابية عند الحدود بين أوكرانيا وبولندا».