زلزال قوي جديد يهز الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل جنوب الفلبين في وقت مبكر الاثنين بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، في أحدث هزة ضمن سلسلة من الهزات القوية التي سُجلت في المنطقة نفسها.

ووقع زلزال الاثنين قرابة الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ الأحد) على عمق 30 كيلومترا وعلى بعد حوالى 72 كيلومترا شمال شرق مدينة "هيناتوان" في جزيرة مينداناو.

واستبعد معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، الذي أفاد أن قوة الزلزال بلغت 6,7 درجات على مقياس ريختر، خطر تشكل أمواج تسونامي.

بعد فترة وجيزة، سجل مركز المسح الجيولوجي الأميركي زلزالا آخر بقوة 5,4 درجات ضرب في المنطقة على بعد 28 كيلومترا شرق "أراس-آسان" وعلى عمق 43 كيلومترا.

لقي شخصان حتفهما ولحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية بعدما ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات المنطقة السبت، تبعته هزات ارتدادية بينها واحدة بقوة 6,6 درجات.

وجاء هذا الزلزال بعد حوالى أسبوعين من زلزال آخر بقوة 6,7 درجات ضرب جزيرة مينداناو، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وتشهد الفيليبين هزات أرضية يوميا، خصوصا أنّ الأرخبيل يقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورا بجنوب شرق آسيا.