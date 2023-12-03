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حصر 85 % من أضرار «دانيال» في درنة

دمار هائل في مدينة درنة جراء الإعصار دانيال (أرشيفية)
4 ديسمبر 2023 02:23

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلنت الحكومة الليبية أن لجنة حصر الأضرار تمكنت من إتمام حصر قرابة 85 % ‎من المنازل والممتلكات المتضررة جراء الإعصار «دانيال» في درنة بالتزامن مع توزيع الدفعة الثامنة من صكوك جبر الضرر للسكان بمعدل 400 إلى 500 صكاً في كل دفعة.
وأكدت الحكومة الليبية أن اللجنة تواصل عملية صرف التعويضات لكافة السكان بمدينة درنة وفق المعايير المتبعة.
وأجرى وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة حصر الأضرار بالحكومة الليبية، جولة تفقدية موسعة لحصر وتقييم الأضرار بمدينة درنة من قبل الفرق المتخصصة من اللجنة بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.
وفي سياق آخر، جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، التأكيد على الدعم المستمر لوحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها، مشيراً إلى أنه شجع جميع الأطراف على المشاركة في مبادرة المبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي.
وأضاف أورلاندو في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بطرابلس: «ناقشنا مجموعة واسعة من الموضوعات المحورية في الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا»، مؤكدا «الدعم المستمر لوحدة واستقرار وازدهار ليبيا».
واقترح باتيلي، الشهر الماضي، مبادرة لفك الجمود السياسي في ليبيا، لكنه قال إنها «تواجه الكثير من المقاومة»، بعدما دعا إلى اجتماع يضم الأطراف الخمسة التي يراها رئيسية في تركيبة الأزمة، وهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

درنة
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