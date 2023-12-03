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«الوزاري الخليجي» يبحث تعزيز مسيرة العمل المشترك

المشاركون بالاجتماع التحضيري للدورة الـ 44 للقمة الخليجية (من المصدر)
4 ديسمبر 2023 02:26

الدوحة (الاتحاد)

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عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة أمس، أعمال اجتماع الدورة الـ 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من مواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو القادة في القمة الخليجية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة. 
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن التطلع للعمل عن كثب مع كافة الجهات للمضي قدماً تجاه استكمال المسيرة الخليجية والدفع بها إلى آفاق أرحب. وأكد دعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اللامحدود للعمل الخليجي المشترك وأعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وتقدم البديوي بالشكر والتقدير لدعم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الواضح واللامحدود، وجهودهم لمتابعة أعمال المجلس، كما تقدم بالشكر للوزراء أعضاء اللجان الوزارية بدول المجلس ومنتسبيهم على الدور الكبير والمهم الذي يقومون به للإعداد ومتابعة سير أعمال اجتماعات العمل الخليجي المشترك على كافة المستويات لتعزيز جوانب التكامل لدول المجلس.
وأكد استمرارية الأمانة العامة وكافة منسوبيها في العمل الجاد والشغوف، والمضي قدماً في الإعداد والتحضير لجميع مواضيع العمل الخليجي المشترك وفق توجيهات وتوصيات القادة لتحقيق التكامل الخليجي المنشود، وحماية مصالح دول مجلس التعاون أجمع. 
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس الدورة الحالية، في كلمته خلال الاجتماع، إن هذه الدورة الوزارية التحضيرية تحفل بالعديد من ملفات التعاون المشترك بين دول المجلس التي نسعى إلى إنجازها والتشرف برفعها إلى المجلس الأعلى في دورته الـ 44 تعزيزاً لمسيرة مجلس التعاون وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتحقيق مصالح وآمال شعوبنا ودولنا، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار لمنطقتنا والعالم. 
ونوه إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتميز بأهمية استراتيجية ومكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً الحرص على تعزيز مكانته من خلال النهوض بالتعاون والتنسيق والشراكة إلى مستويات نموذجية، خاصة في العصر الراهن الحافل بالتحديات والفرص المشتركة.
مواجهة التحديات
ذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن دول الخليج لا تألو جهداً في المشاركة الفعالة للتصدي للتحديات العالمية والإقليمية. 
ومن المقرر أن يشارك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً الثلاثاء، في أعمال القمة الخليجية ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

الوزاري الخليجي
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