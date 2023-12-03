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وصول سفينة طبية إيطالية إلى مصر لمعالجة جرحى غزة

جرحى فلسطينيون يتلقون العلاج في مستشفى بمدينة العريش المصرية (رويترز)
4 ديسمبر 2023 02:26

القاهرة (القاهرة)

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وصلت سفينة المساعدة الطبية الإيطالية «فولكانو» إلى ميناء مدينة العريش المصرية، أمس، وفق مسؤول ملاحي، بغرض تقديم الرعاية لجرحى الحرب في قطاع غزة.
وقال مسؤول في الميناء: «إن مستشفى عائماً هو عبارة عن سفينة طبية إيطالية، وصلت إلى ميناء العريش لعلاج مصابي غزة في مصر». والسفينة الإيطالية هي ثاني مستشفى عائم يصل إلى العريش بعد حاملة المروحيات الفرنسية «ديكسمود» التي وصلت في 27 نوفمبر لتقديم الرعاية الطبية إلى جرحى غزة بعد خروج العديد من مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
وتحمل السفينة الإيطالية على متنها أكثر من 170 بحاراً، منهم حوالي 30 يعملون في القطاع الصحي، بحسب بيان من وزارة الدفاع الإيطالية.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، أمس، إلى 15523 جراء الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. 
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن الطواقم الطبية انتشلت في الساعات الأخيرة 316 قتيلاً و664 جريحاً بفعل القصف الإسرائيلي، فيما لا يزال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض. 
بدوره، أعلن الدفاع المدني في غزة، أمس، وجود آلاف القتلى تحت الأنقاض ولم تتمكن طواقمه من انتشالهم، جراء القصف المتواصل على القطاع، وعجز كبير جداً في الإمكانات والآليات.
وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في غزة: «طواقمنا لم تسلم من القصف الإسرائيلي».
وأضاف: «هناك عجز واضح وكبير جداً في إمكاناتنا وآلياتنا، لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع». وتابع: «ما زلنا نناشد لضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة، آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم».

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