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احتجاجات على العفو عن انفصاليين كاتالونيين في إسبانيا

احتجاجات رافضة للعفو عن انفصاليين في إسبانيا
4 ديسمبر 2023 01:01

تجمع آلاف المتظاهرين مرة أخرى، الأحد، في العاصمة الإسبانية مدريد للتظاهر ضد العفو المزمع عن الانفصاليين الكاتالونيين.
وتجمع حوالي 15 ألف مشارك بحسب المنظمين، في حين قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بحوالي ثمانية آلاف.
كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد وافق على إجراء مفاوضات مع حزب "معا من أجل كاتالونيا" من أجل تأمين الأصوات في البرلمان لاحتفاظه بمنصبه قبل أكثر من أسبوعين.
جاء الاحتجاج بعد أن بدأ ممثلون عن الحزب الحاكم في إسبانيا وكارليس بودجيمون، زعيم حزب "معا من أجل كاتالونيا"، محادثات مغلقة أحيطت بالسرية في سويسرا، السبت.
ويريد بودجيمون انفصال كاتالونيا عن إسبانيا، بينما يريد سانشيز منع ذلك ونزع فتيل الصراع من خلال الحوار والتنازلات.

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المصدر: د ب أ
إسبانيا
كاتالونيا
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احتجاجات
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