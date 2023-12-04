1600 هزة ارتدادية تضرب مقاطعة بالفلبين

ضربت أكثر من 1600 هزة ارتدادية مقاطعة بجنوب الفلبين، وذلك في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بمئات المنازل والمباني، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الاثنين.

وكان من بين الهزات الارتدادية زلزالاً شدته 6.8 درجات وقع عند الساعة 49:3 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (1949 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في بلدة كاجويت في مقاطعة سوريجاو ديل سور.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل ( فيفولكس ) إنه سجل حتى الآن 1692 هزة ارتدادية منذ الثاني من ديسمبر.