الكويت.. حريق بسيط في أحد أجزاء مبنى وزارة الخارجية دون وقوع إصابات

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن وقوع حريق محدود في أحد أجزاء مبنى الوزارة تمت السيطره عليه دون وقوع إصابات.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، أن جميع موظفي الوزارة بخير حيث تم إخلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام مبينة أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط.
وزارة الخارجية: حريق بسيط في أحد أجزاء مبنى الوزارة دون وقوع إصابات— كونا KUNA (@kuna_ar) December 4, 2023
- أخمد الحريق من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيطhttps://t.co/aJYZ9qjwuK@MOFAKuwait#كونا #الكويت pic.twitter.com/yA2KfGCXww