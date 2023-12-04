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حالة تأهب في الهند وتحذير من إعصار شديد

حالة تأهب في الهند وتحذير من إعصار شديد
4 ديسمبر 2023 12:08

أغلقت السلطات في جنوب الهند اليوم الاثنين المدارس والمكاتب الحكومية وعلقت الرحلات الجوية وأخلت مناطق ساحلية قبل عاصفة إعصارية شديدة من المتوقع أن تصل إلى اليابسة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة مسببة أمطاراً غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يصل إعصار ميتشونج إلى ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند صباح غد الثلاثاء مع رياح سرعتها بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد إلى 110 كيلومترات.

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وقال مسؤولون في ولايتي أندرا براديش وتاميل نادو المجاورة إن سلطات الولايتين في حالة تأهب قصوى تحسباً لوقوع أضرار، وإنها أصدرت تحذيرات للصيادين بعدم المغامرة بنزول البحر.

وفي ولاية تاميل نادو، أعلنت السلطات عطلة رسمية في أربع مناطق ساحلية وطلبت من الناس في تشيناي، عاصمة الولاية، عدم المغامرة بالخروج ما لم يكن ذلك ضرورياً.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مطار تشيناي أوقف عملياته لمدة ساعتين صباح اليوم الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة في المدينة، وتم إلغاء أو تحويل عدة رحلات جوية إلى مدن أخرى.

المصدر: وكالات
عاصفة
الهند
إعصار
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