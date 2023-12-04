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زلزال قوي يضرب بحر مرمرة بتركيا

زلزال
4 ديسمبر 2023 14:47

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، في خليج "غمليك" ببحر مرمرة شمال غرب تركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان على موقعها الإالكتروني، إن زلزالاً بقوة 5.1 درجة وقع في بحر مرمرة عند الساعة 1042 بالتوقيت المحلي.

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ووقع الزلزال على بعد 4.73 كيلومترات عن ساحل قضاء مودانيا بولاية بورصة، على عمق 8.89 كيلومترات عن مستوى سطح البحر. كما تم تسجيل هزة أرضية أخرى في نفس المنطقة بقوة 4.5 درجة عند الساعة 1045 بالتوقيت المحلي.

المصدر: وكالات
زلزال
بحر مرمرة
تركيا
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