روسيا تعلن مقتل أحد كبار الضباط في أوكرانيا

أعلن مسؤول روسي إقليمي كبير، اليوم الاثنين، أن الميجور جنرال فلاديمير زافادسكي، نائب قائد الفيلق الرابع عشر في الجيش الروسي، قُتل في أوكرانيا.

وقال أليكساندر جوزيف حاكم مدينة فورونيج الروسية، على تطبيق تلغرام "ألم شديد. توفي اللواء فلاديمير زافادسكي، نائب قائد الفيلق الرابع عشر بالأسطول الشمالي بالجيش أثناء أداء واجبه".

وأضاف جوزيف أن زافادسكي قُتل في "موقع قتال في منطقة العملية الخاصة" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن ظروف مقتل زافادسكي.

وأشاد حاكم مدينة فورونيج بالضابط زافادسكي ووصفه بأنه "ضابط شجاع وجنرال حقيقي ورجل جدير".

وأفادت قنوات تلغرام الروسية مع مصادر في الجيش أنه قتل نهاية نوفمبر الماضي بعد الدوس على لغم بعيد عن خط المواجهة.

يأتي الإعلان بينما تحاول القوات الروسية السيطرة على بلدة أفدييفكا في دونتيسك.

ويندر مقتل كبار الضباط الروس منذ بدء الأزمة الحالية.



