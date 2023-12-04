قتلى ونزوح عشرات الآلاف جراء زلازل الفلبين

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونزح أكثر من 100 ألف شخص بسبب الزلازل التي ضربت جنوب الفلبين، في الأيام الماضية.وبلغت قوة بعض تلك الزلازل 7,4 درجة على مقياس ريختر، مما ألحق أضراراً بالمنازل والمباني.

وتضررت بلدة «هيناتوان» في إقليم «سوريجاو ديل سور»، على بعد 906 كيلومترات جنوب العاصمة مانيلا، جراء الزلازل.

ويقيم 108 آلاف و633 شخصاً في أكثر من 100 مركز إيواء في الإقليم، وفقاً لما قاله أليكس ارانا رئيس وكالة مكافحة الكوارث بالإقليم.

وأضاف:«حتى الآن، مازلنا نخاف لأن الهزات الارتدادية تحدث واحدة تلو الآخر».

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن نحو 2000 هزة ارتدادية ضربت الإقليم منذ الثاني من ديسمبر الجاري، من بينها زلزال شدته 6,8 درجة وقع صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (1949 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في بلدة «كاجويت»، على بعد 100 كيلومتر من «هيناتوان».

وقال مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول، في مقابلة تلفزيونية، إن الناس يجب أن يتوقعوا المزيد من الهزات الارتدادية في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الهزات ستصبح أضعف وأقل تواتراً.

وطالب باكولكول السكان المتضررين بعدم دخول منازلهم في حالة تعرضها لأضرار. وقال: «عليهم البقاء في مراكز الإخلاء والتشاور مع المهندسين المدنيين للتأكد مما إذا كان من الآمن بالفعل العودة إلى منازلهم». وقالت ليزا مازو، مديرة مكتب الدفاع المدني الإقليمي، إن ما لا يقل عن 102 منزل تدمر بصورة كاملة، في حين تضرر 743 منزلاً بصورة جزئية.

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم. ووقع أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد في يوليو 1990، عندما قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة «لوزون» شمالي البلاد في زلزال شدته 7,8 درجة.