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القاهرة تعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «مصر سات 2»

لحظة إطلاق القمر الاصطناعي "مصر سات 2"
4 ديسمبر 2023 20:33

أعلنت وكالة الفضاء المصرية نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «مصر سات 2» من قاعدة «تيوتشان» بمدينة «تيا أكوان» في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (بتوقيت بكين).
وذكرت الوكالة المصرية، في بيان أصدرته اليوم، أن فريقا من مهندسيها شارك مع خبراء صينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل ليكون لدى مصر أول منتج يطلق في الفضاء، منوهة إلى أنه تم تجميع واختبار النماذج المختلفة للقمر الاصطناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية. 
يخدم «مصر سات 2» أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة.

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المصدر: وكالات
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إطلاق قمر اصطناعي
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