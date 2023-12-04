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أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ و18 مسيّرة في هجوم جديد

آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
4 ديسمبر 2023 22:22

أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاط صاروخ و18 مسيّرة من أصل 23 ليل الأحد الإثنين.
وأفاد سلاح الجو الأوكراني، في بيانه، عن "إسقاط 18 مسيّرة هجومية وصاروخ من طراز Kh-59"، فيما أوضح الجيش أنه تم استهداف منطقتي خيرسون وميكولاييف في جنوب البلاد ومناطق إيفانوف-فرانكيفسك وخميلنيتسكي ولفيف في الغرب.
وأشار الجيش الأوكراني إلى أن مسيرات ضربت منطقتي خيرسون وبيريسلاف (جنوب)، على ضفاف نهر دنيبرو، ما ألحق أضراراً بمركز ثقافي ومتجر.
منذ أكتوبر، عاد الجيش الروسي إلى الهجوم في شرق أوكرانيا، بعد عدم تحقيق الهجوم المضاد الواسع الذي شنه الأوكرانيون في الصيف هدفه في استعادة الأراضي.

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