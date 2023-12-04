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روسيا تفتح جبهتين جديدتين في شرق أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
4 ديسمبر 2023 23:10

تهاجم القوات الروسية بلدة أفدييفكا في شرق أوكرانيا من اتجاهين جديدين، وفق ما أفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم الاثنين.
وقال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا: إن «الموجة الثالثة الحالية للهجمات مختلفة عن الموجتين السابقتين في أنها فتحت محورين جديدين».
وأكد باراباش أن التحرّكات الجديدة للقوات الروسية هي محاولة لسد ثغرة غرب البلدة لتتم محاصرتها بالكامل.
ولفت محللون عسكريون مستقلون إلى أن القوات الروسية تحقق تقدّما تدريجيا في محيط أفدييفكا.
وأوضح باراباش بأن نحو 1300 مدني ما زالوا في البلدة.
تقع أفدييفكا في منطقة دونيتسك.
في الأثناء، أعلنت كييف، اليوم الاثنين، أنها دمّرت مستودعا كبيرا للنفط في هجوم بمسيّرة استهدف ليلا منطقة في لوغانسك في شرق أوكرانيا.
وقال أرتم ليسوغور قائد المنطقة، الذي نشر تسجيلا مصوّرا يظهر حريقا كبيرا والدخان يتصاعد من برميل كبير للنفط «انفجر بشكل قوي والنيران تشتعل فيه».
وذكر الإعلام الرسمي الروسي أيضا أن هجوما أوكرانيا استهدف مستودعا للنفط في لوغانسك وأكد أنه تم إخماد الحريق الناجم عنه.
وأعلن الطرفان أنهما أسقطا عشرات المسيّرات الأخرى التابعة للطرف الآخر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت 30 مسيّرة أوكرانية بينما أكدت كييف إسقاط 18 من 23 مسيرة أطلقتها روسيا ليلا، إضافة إلى صاروخ موجّه.

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المصدر: وكالات
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