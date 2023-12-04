ألمانيا: نتوقع من إسرائيل توفير ملاذات آمنة للمدنيين في غزة

برلين (وكالات)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أمس، إنه يتعين على إسرائيل ألا تأمر سكان غزة بالانتقال إلى أماكن آمنة فحسب، بل يجب عليها أيضاً أن تجعل ذلك ممكناً، وسط مخاوف من أن الحرب قد تمتد إلى جنوب غزة المكتظ بالنازحين.

وقال المتحدث للصحافيين في برلين: «من المهم أن تتجنب إسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين وأن تلتزم بالقانون الإنساني»، مضيفاً أن الحكومة الألمانية تنقل هذه الرسالة في محادثاتها مع الشركاء الإسرائيليين.

ووسعت إسرائيل من نطاق عملياتها البرية في جنوب غزة، بعدما كثفت غاراتها على مدن جنوب القطاع وخان يونس ورفح على وجه الخصوص منذ انتهاء الهدنة، وأمرت السكان بمغادرة مناطق شاسعة من خان يونس.