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انقطاع خدمات الاتصالات شمالي غزة

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف العنيف على مدينة غزة (أ ف ب)
5 ديسمبر 2023 01:20

غزة (الاتحاد)

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «جوال»، أمس، انقطاعاً كاملاً في خدمات الاتصالات عن مدينة غزة وشمال القطاع، إثر تضرر عناصر رئيسية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل. وذكرت الشركة في بيان: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت، في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، نظراً لتضرر عناصر رئيسية من الشبكة بسبب القصف المستمر».
وأكدت أن طواقمها تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ميدانياً لاسترجاع الخدمات. وما تزال خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت تعمل بشكل جزئي وسط وجنوب قطاع غزة.

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