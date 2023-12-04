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«الصليب الأحمر»: المعاناة في غزة «لا تطاق»

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5 ديسمبر 2023 01:20

غزة (الاتحاد)

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يواجه الفلسطينيون النازحون في مخيمات الإيواء في قطاع غزة أزمات مركبة ومتعددة، أبرزها انتشار الأمراض الناجمة عن تلوث المياه والغذاء وتدني مستوى نظافة المرافق العامة. وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، أمس، إن المعاناة في قطاع غزة «لا تطاق»، وجددت نداءها العاجل بحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات من دون عراقيل.
وحول زيارتها إلى غزة، قالت إيغر في تدوينة نشرتها المنظمة على منصة «إكس»: «وصلت إلى غزة حيث معاناة الناس لا تطاق، وأجدد نداءنا العاجل بحماية المدنيين التزاماً بالقانون الدولي الإنساني»، مشددةً على ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة من دون عراقيل. واختتمت إيغر حديثها بالقول: «يجب إطلاق سراح المحتجزين، والسماح لفرقنا بزيارتهم بأمان».
وفي السياق، قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» جيمس إلدر، أمس، إن الهجمات على جنوب غزة «لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال»، موضحاً أن الوضع في جنوب القطاع يزداد سوءاً بالنسبة للأطفال والأمهات.
وأدان إلدر الصمت تجاه الهجمات، مضيفاً: «صوتك مهم، يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءاً من وقف الحرب على الأطفال، فالصمت تواطؤ».
بدورها، أعلنت الوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، نزوح نحو 1.9 مليون شخص في أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. 
وأشارت الوكالة في بيان، إلى «ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 111 منذ بداية الحرب على القطاع منذ نحو شهرين».
وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم رئيس بلدية مدينة غزة إلى إمداد المدينة بالوقود بشكل عاجل، بعد أن بات نقصه يهددها بـ«أزمة عطش»، وأمراض نتيجة تناول مياه ملوثة.
وقال حسني مهنا في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن «البلدية وصلت إلى مرحلة الصفر، نظراً لأنهم لم يتسلموا أي إمدادات من الوقود منذ بداية نوفمبر الماضي، وحتى في أثناء تنفيذ هدنة الـ 7 أيام».
ووفق تحذيره، فإن المدنيين الناجين في القطاع من القصف الإسرائيلي مهددون بمواجهة «أزمة عطش»، والإصابة بالأمراض نتيجة تناولهم المياه الملوثة.
وعن أسباب نقص المياه في مدينة غزة، أوضح مهنا أن القصف الإسرائيلي أثر على خطوط المياه الرئيسة المغذية للقطاع، ودمر العديد من مركبات توزيع المياه والخزانات فوق أسطح البنايات.
وقال: «لم يعد لدينا القدرة على تشغيل آبار المياه المتبقية نتيجة عدم توافر الوقود، ما يهدد بأزمة عطش».
وأضاف: «تحتاج بلدية غزة يومياً لما يزيد على 7 آلاف لتر من الوقود، فإن الكميات التي دخلت للقطاع بعد إعلان الهدنة محدودة جداً، ولم يصل للبلدية شيء منذ بداية نوفمبر».

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