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الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات عضوية أوكرانيا

أعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
5 ديسمبر 2023 00:12

قال مسؤولون ودبلوماسيون إن مبعوثين دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27، سيجتمعون الثلاثاء لبدء مناقشة حول انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
ويمثل الاجتماع بداية استعدادات الدول الأعضاء لقمة زعمائها في 14 و15 ديسمبر الجاري، والتي من المقرر أن تقيم آفاق انضمام أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا والبوسنة ودول أخرى إلى الاتحاد الأوروبي وتتخذ قراراً بشأنها.
ويبدأ الاجتماع تحديداً في مناقشة مسودة اتفاق لزعماء القمة. وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المسودة الأولى المعدة للمناقشة يجب أن تعدل.
وجاء في المسودة الأولية «يقرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا».
ونصت المسودة على أن جورجيا ستحصل على وضع مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي «على أساس» أن تنفذ شروطاً لم تحسم بعد.
وبالنسبة للبوسنة، قال الزعماء في المسودة إن التكتل «مستعد لفتح مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي... بمجرد تحقيق الدرجة اللازمة من الالتزام بمعايير العضوية».

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