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النيجر ينهي الشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي

دورية شرطة في شارع بالعاصمة نيامي (أ ف ب)
5 ديسمبر 2023 00:28

قالت وزارة خارجية النيجر، الاثنين، إنها أنهت مهمتين أمنية ودفاعية للاتحاد الأوروبي في البلاد.
وأعلنت الوزارة، في بيان «انسحاب دولة النيجر من الاتفاق المبرم بين جمهورية النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في النيجر». 
كما أعلنت «سحب دولة النيجر موافقتها على نشر مهمة شراكة عسكرية للاتحاد الأوروبي».وتقول هذه البعثة، التي تتخذ مقرا في العاصمة النيجرية نيامي، إن قوامها 120 أوروبيا وإنها تدعم «قوات الأمن الداخلي والسلطات النيجيرية وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية» في البلاد.
وأطلقت هذه المهمة في فبراير «بناء على طلب من السلطات النيجرية لدعم البلاد في حربها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة»، بحسب موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الحكومة النيجرية أنها «قررت سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة» في إطار هذه المهمة، دون مزيد من التفاصيل.

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