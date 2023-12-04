محكمة تقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق خمس سنوات

قضت محكمة في نواكشوط، الاثنين، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.

وحكم ولد عبد العزيز (66 عاما) موريتانيا بين عامَي 2008 و2019.

وبدأت في يناير الماضي محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم «الإثراء غير المشروع» و«إساءة استخدام المناصب» و«استغلال النفوذ» و«غسل الأموال».

ودانته المحكمة، الاثنين، بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنّها برأته من بقية التّهم.

كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول قالت إن الرئيس السابق حصل عليها «بطريقة غير مشروعة».

ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.

وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير. كما سبق أن أمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.

ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.

وأعلن محام عن ولد عبد العزيز أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.