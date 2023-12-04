الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة تقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق خمس سنوات

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أرشيفية)
5 ديسمبر 2023 00:43

قضت محكمة في نواكشوط، الاثنين، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
وحكم ولد عبد العزيز (66 عاما) موريتانيا بين عامَي 2008 و2019.
وبدأت في يناير الماضي محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم «الإثراء غير المشروع» و«إساءة استخدام المناصب» و«استغلال النفوذ» و«غسل الأموال».
ودانته المحكمة، الاثنين، بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول قالت إن الرئيس السابق حصل عليها «بطريقة غير مشروعة».
ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير. كما سبق أن أمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وأعلن محام عن ولد عبد العزيز أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يبحث مع الرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موريتانيا بذكرى استقلال بلاده
المصدر: وكالات
موريتانيا
سجن
محاكمة
فساد
آخر الأخبار
زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
اليوم 01:21
المرر في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع الوزاري لمجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«القمم الخليجية».. تاريخٌ حافلٌ بالمواقف والإنجازات
اليوم 01:21
فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: المعاناة في غزة «لا تطاق»
اليوم 01:20
سودانيات نازحات من دارفور إلى مخيم مؤقت في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تعليق مفاوضات جدة بين الأطراف السودانية
اليوم 01:20
أسلحة ضبطها الجيش النيجيري خلال عمليات ضد إرهابيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتشار الأسلحة الصغيرة يؤجج التوترات بالساحل الأفريقي
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©