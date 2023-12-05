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13 قتيلاً جراء ثوران بركان في إندونيسيا

13 قتيلاً جراء ثوران بركان في إندونيسيا
5 ديسمبر 2023 09:48

ارتفع عدد القتلى في ثوران البركان في إندونيسيا إلى 13 بعد العثور على جثة متنزهين إضافيين على ما أفاد مسؤول في فرق إنقاذ محلية الثلاثاء.

وقال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالانغ إن "العدد الأجمالي للأشخاص الذين قضوا هو 13" مضيفاً أن عشرة متنزهين لا يزالون في عداد المفقودين فيما تم إجلاء 52.
وعثر على جثة المتنزهين في وقت متأخر من يوم الاثنين.
ويعيق استمرار النشاط البركاني وسوء الأحوال الجوية مهمة الإنقاذ.
وأوضح المسؤول أن "الرماد البركاني بلغ أسفل التلة ما يشكل تحدياً لفريق الإنقاذ".


وانبعث من البركان عمود من الرماد على ارتفاع ثلاثة آلاف في السماء الأحد.

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وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضم إندونيسيا حوالي 130 بركاناً نشطاً.

المصدر: وكالات
بركان
سومطرة
إندونيسيا
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