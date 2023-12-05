إعصار في الهند يودي بحياة 8 أشخاص

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر رسمية أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ميتشونج أودت بحياة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في مدينة تشيناي بجنوب شرق الهند.

وأظهرت التقارير التلفزيونية تحول الطرق إلى أنهار، وانجراف السيارات. وغمرت المياه مطار تشيناي جزئيا، مما أدى لالغاء رحلات جوية. كما انقطعت الكهرباء في بعض المناطق. وقد ضرب إعصار ميتشونج ولاية اندرا براديش، وهو يحمل رياحا بسرعة 100 كيلومتر في الساعة مساء أمس الثلاثاء، بحسب قطاع الأرصاد. وحثت السلطات في المناطق المتضررة المواطنين على البقاء في الأماكن المغلقة والعمل من المنزل إذا أمكن. وقالت إنه لا يجب أن يخرج الصيادون للبحر. كما لم تفتح بعض المدراس أبوابها. وتم نقل الآلاف من المواطنين في مناطق ساحلية لأماكن إيواء مؤقتة قبل الإعصار.