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مقتل 22 شخصاً جراء ثوران بركان في إندونيسيا

مقتل 22 شخصاً جراء ثوران بركان في إندونيسيا
5 ديسمبر 2023 18:35

 قال مدير وكالة الإنقاذ في سومطرة الغربية بإندونيسيا إن عدد القتلى جراء ثوران بركان ميرابي ارتفع من 13 إلى 22 اليوم الثلاثاء بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على جثث مزيد من المتسلقين الذين لقوا حتفهم قرب فوهة البركان.
وسيستأنف نحو 200 من رجال الإنقاذ عمليات البحث غدا الأربعاء لأن متسلقا واحدا ما زال مفقودا.
وثار البركان الذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا يوم الأحد مما أدى إلى إطلاق رماد يصل إلى ثلاثة كيلومترات في السماء.
وميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في جزيرة سومطرة، وثار آخر مرة في يناير وفبراير هذا العام.
وحدث ثوران ميرابي الأكثر فتكا في أبريل 1979 حيث لقي 60 شخصا حتفهم.

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المصدر: رويترز
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