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مقتل 85 مدنياً عن طريق الخطأ في غارة نفذتها طائرة للجيش النيجيري

عناصر من الجيش النيجيري (أرشيفية)
6 ديسمبر 2023 01:21

أبوجا (وكالات)

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أدت غارة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري إلى مقتل 85 مدنياً على الأقل عن طريق الخطأ الأحد في قرية بولاية «كادونا» في شمال غرب البلاد، خلال عملية قصف تعتبر بين الأكثر دموية في البلاد.
وطلب الرئيس بولا أحمد تينوبو أمس، إجراء تحقيق بعدما أقر الجيش بأن إحدى مسيّراته قصفت عن طريق الخطأ قرية «تودون بيري» فيما كان السكان يشاركون في حفل.
وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ «تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمراً». 
وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إلى أن 66 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفى، لكن مسؤولي طوارئ ما زالوا يتفاوضون مع مسؤولين من المجتمع المحلي لتهدئة التوترات حتى يتمكنوا من الوصول إلى القرية.
وغالبية الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن الذين كانوا يحتفلون في مهرجان.
وكثيراً ما تعتمد القوات النيجيرية على القصف الجوي في حربها ضد ما يطلق عليهم تسمية قطاع الطرق في شمال غرب البلاد وشمال شرقها.
وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان «يصف الرئيس تينوبو الحادث بأنه مؤسف جداً ومزعج ومؤلم، معرباً عن استيائه وحزنه إزاء خسارة أرواح نيجيريين».
وكان الجيش أعلن أمس الأول، أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان، لكنه لم يقدم أي حصيلة.
وأوضح في وقت لاحق أنه تم الخلط بين القرويين وبين جماعة مسلحة في المنطقة.
كما أكد الجيش في بيانه على أن «الإرهابيين يتواجدون عمداً في المناطق التي يعيش فيها السكان المدنيون حتى يتلقون عواقب فظائعهم». وأضاف البيان أن الجيش «يعتبر مقتل كل مدني خلال العمليات مأساة».

الجيش النيجيري
نيجيريا
كادونا
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