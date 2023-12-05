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فرنسا تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (أ ف ب)
6 ديسمبر 2023 01:20

باريس (وكالات)

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دانت فرنسا أمس، بشدة «الهجمات غير المقبولة» التي تنفذها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة ضد السكان الفلسطينيين، داعيةً إسرائيل إلى اتخاذ التدابير اللازمة فوراً لوقفها. 
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان «إننا ندين مرة أخرى بشدة هذه الهجمات ولا سيما الهجوم الذي وقع مساء السبت الماضي في قراوة بني حسن بحضور الجيش الإسرائيلي الذي قتل خلاله فلسطيني». 
وطالبت إسرائيل بـ«اتخاذ التدابير اللازمة فوراً لوضع حد لهذه الهجمات غير المقبولة ولحماية السكان المدنيين، وذلك وفقاً لمسؤولياتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية». 
كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى تأدية دوره في وضع حد لهذا العنف الذي يقوض احتمالات السلام. 
وقتل شاب فلسطيني مساء السبت الماضي برصاص مستوطن إسرائيلي بعد أن هاجم العشرات من المستوطنين بلدة «قراوة بني حسن» غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

إسرائيل
المستوطنون الإسرائيليون
فرنسا
الضفة الغربية
فلسطين
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