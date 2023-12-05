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ألمانيا تعرب عن مخاوفها من تأثير حرب غزة على أمن الاتحاد الأوروبي

تصاعد أعمدة الدخان في غزة جراء القصف (أ ف ب)
6 ديسمبر 2023 01:21

بروكسل (الاتحاد)

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انضمت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس، لمفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في الإعراب عن مخاوفها من تأثير الحرب الدائرة في غزة حالياً على الأمن داخل الاتحاد الأوروبي. 
وقالت يوهانسون في وقت سابق أمس، إن الاتحاد الأوروبي يواجه حالياً خطراً إرهابياً متزايداً بسبب الحرب  الدائرة في غزة. 
وأضافت يوهانسون لدى وصولها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء الشؤون الداخلية بدول التكتل: «في ظل الحرب في غزة والاستقطاب الذي تسببه في مجتمعنا، مع موسم الأعياد المقبل، هناك خطر كبير من وقوع هجمات إرهابية في الاتحاد الأوروبي». 
وأشارت يوهانسون إلى «الهجوم بسكين الذي وقع يوم السبت الماضي في باريس، حيث قتل سائح ألماني وأصيب شخصان، ولفتت إلى حوادث سابقة». 
وقالت فيزر إن «هجوم باريس كشف مدى الخطورة والتهديد الوشيك للإرهاب».
ومن المقرر أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي مسألة الأمن داخل التكتل على خلفية الحرب على غزة وأوكرانيا.

ألمانيا
غزة
فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي
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